Barcellona, Koeman allontana tutti ma non Messi: "È un piacere averlo in squadra"

Non è un lunedì semplice per il Barcellona, il giro di chiamate di Ronald Koeman ha praticamente rimescolato le carte in casa azulgrana. Non solo, la partenza ormai scontata di tanti campioni cambierà le gerarchie anche nel mercato europeo. Intanto il nuovo allenatore azulgrana non scarica Lionel Messi, capitano e simbolo della squadra. Durante l'intervista a Barça TV ha confermato che "è un piacere avere un giocatore come lui in squadra. Con la sua qualità avrà spazio nella squadra".