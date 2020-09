Barcellona, Koeman detta la linea: Messi sarà al centro del progetto blaugrana

Ronald Koeman ha già iniziato a dettare la linea di pensiero. Il nuovo allenatore del Barcellona vuole maggiore intensità dai suoi, come riportato da AS: un gioco differente, un cambiamento radicale visto anche l'ultima annata dei catalani. Non solo velocità nel possesso palla, ma anche un bel po' di coraggio in più nelle scelte da compiere nei momenti cruciali del match. Indicazioni e strategie, con Lionel Messi al centro del progetto: il primo incontro tra i due non è stato tra i migliori, ma ora il tecnico blaugrana vuole ripartire dal fenomeno argentino.