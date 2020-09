Barcellona, Koeman: "Dobbiamo essere pronti per il campionato. Quante opzioni in attacco"

Dopo il successo contro il Girona, il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha commentato: "Sono molto soddisfatto per le prestazioni fisiche dei giocatori. I ragazzi sono stanchi perché ci stiamo allenando molto intensamente da quattro settimane, ma dobbiamo andare forte fino alla prossima settimana per essere preparati per l'inizio della Liga. Cerco sempre di mettere il miglior attacco possibile. Abbiamo diversi giocatori che possono giocare in posizioni diverse e questa è un'ottima opzione. Coutinho può giocare sulla fascia sinistra e al centro. Griezmann può giocare sulle fasce, al centro e come centravanti mentre Messi può partire da destra, giocare più indietro o più avanti in attacco. Ci sono molte opzioni".