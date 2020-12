Barcellona, Koeman dopo l'1-0 al Levante: "Non importa come, l'importante era vincere"

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, commenta il successo di misura dei catalani contro il Levante: "Credo che il risultato di 1-0 per quanto striminzito vada comunque difeso. Soprattutto in previsione della reazione degli avversari che si riversano tutti in attacco, per cui è necessario difendersi di più. Penso che siano mosse necessarie a vincere una partita e non mi interessa come, ma conta solo vincere. È quello che abbiamo fatto con la squadra che si è comportata bene soprattutto nel secondo tempo".