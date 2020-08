Barcellona, Koeman e gli addii: "Qui vogliamo solo gente affamata di vittorie"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione quale nuovo tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha affrontato anche il tema legato ai possibili addii pesanti ventilati in catalogna dopo l'8-2 contro il Bayern Monaco: "Quando un giocatore ha trentuno anno, la questione importante è capire che fame ha di restare qui. Ma questo vale per chi ha vent'anni o trenta, noi vogliamo gente con fame: vogliamo la miglior squadra per vincere le partite. Voglio lavorare con gente che vuole restare qui e dare il massimo per il Barcellona".