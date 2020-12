Barcellona, Koeman: "Gran primo tempo, la Real Sociedad conferma l'alto livello della Liga"

Ronald Koeman commenta la vittoria del Barcellona sulla Real Sociedad, frutto di un 2-1 in cui i blaugrana hanno giocato ottimamente per un'ora, soffrendo poi nel finale. Questo l'estratto del twitter ufficiale blaugrana: “È una vittoria importante, nella ripresa è stata difficile perché abbiamo giocato contro un avversario tosto, che non a caso è in vetta alla classifica. Abbiamo giocato una prima frazione però fantastica, forse la seconda un po’ meno, nel primo tempo abbiamo avuto diverse palle gol per segnare, la ripresa è stata più complicata perché noi abbiamo avuto le nostre occasioni ma anche loro potevano pareggiare. Conferma come questa Liga sia d’alto livello e ovviamente ottenere la vittoria è la cosa più importante”.