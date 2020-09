Barcellona, Koeman: "La formula giusta per far tornare il sorriso a Messi è vincere ogni partita"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato col Celta Vigo, mister Ronald Koeman ha parlato anche della tristezza di Lionel Messi dopo il suo mancato addio al Barcellona quest'estate: "Non so se sono in grado di fare felice Messi. Come allenatore devo cercare la posizione in campo in cui Leo possa offrire il suo miglior rendimento insieme ai compagni. L'ho visto lavorare in queste settimane: Messi vive per il calcio e per vincere. Il miglior modo per renderlo contento è quindi vincere più partite possibile, questa è la formula giusta", le sue dichiarazioni.