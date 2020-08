Barcellona, Koeman punta Stengs dell'AZ Alkmaar

Ronald Koeman guarda in Olanda per rinforzare il suo Barcellona. Il tecnico infatti avrebbe raccomandando la società blaugrana di portare in Spagna Calvin Stengs, 21 enne dell'AZ Alkamaar che ha già debuttato con la nazionale olandese segnando due gol. Stengs ha segnato cinque gol e ha fornito otto assist nell'Eredivisie la scorsa stagione e ha segnato altri cinque gol e fornito quattro assist in Europa League.