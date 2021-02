Barcellona, Koeman risponde a Garcia: "Evidentemente vuole risalto da parte della stampa"

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Siviglia, semifinale dei Coppa del Re. Si parte dall'infortunio di Araujo, che ha lasciato i blaugrana in emergenza in difesa: "De Jong in difesa? Se ci mettiamo Frenkie, perdiamo sicuramente qualcosa a centrocampo. Preferirei usare un giocatore di ruolo in difesa, con il Betis senza De Jong in mezzo al campo abbiamo perso qualcosa e si è visto".

Koeman risponde alle parole di Garcia, che lo aveva accusato di aver parlato con Depay e di essersi lamentato che il PSG abbia fatto lo stesso con Messi

"Se il PSG vuole parlare di Messi, lasciamoglielo fare. Le parole di Garcia? Per me il tecnico del Lione vuole solo avere più risalto sulla stampa. Non mi importa, io penso solo al Barcellona: dobbiamo preparare al meglio le partite con Siviglia e Alaves prima della sfida di Champions con il PSG".

Obiettivi?

"È importante non dipendere solo da un giocatore. Sappiamo di avere una squadra con un'ottima qualità offensiva. Nessuna squadra crea tanto quanto noi. Abbiamo attaccanti di qualità e che sanno giocare uno contro uno. E poi abbiamo il miglior giocatore del mondo. Quello che ha fatto Messi qui è incredibile, sia per titoli vinti che per gol segnato. È speciale".

Il Camp Nou come centro per le vaccinazioni?

"Se possiamo aiutare, lo faremo. Io sono favorevole per aiutare in qualsiasi modo, è una questione troppo importante per tutto il mondo".

Infine una battuta su Zlatan Ibrahimovic

"Non sono sorpreso. Conosco bene il giocatore, ho lavorato con lui all'Ajax e conosce le sue qualità. Ha dimostrato di essere uno dei migliori attaccanti al mondo. È un vincente, anche a livello mentale e sta facendo qualcosa di davvero grande. Si merita questi complimenti da parte mia".