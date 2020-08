Barcellona, Koeman si muove anche in entrata: il tecnico ha chiesto 5 acquisti alla società

Prima le cessioni, poi si pensa al futuro. Ronald Koeman, nuovo tecnico del Barcellona, ha iniziato a muoversi anche in entrata: secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo l'allenatore olandese ha incontrato Ramon Planes e Oscar Grau per poter avanzare le richieste di mercato. Koeman ha chiesto un centrale di difesa, due terzini, un centrocampista e un attaccante, per poter far fronte alle cessioni.