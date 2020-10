Barcellona, Koeman su De Jong: "L'anno scorso ha giocato fuori ruolo. Io lo aiuterò"

Ronald Koeman ha parlato a UEFA.com alla vigilia del ritorno in Champions League. Su Frenkie de Jong: "Frenkie è un giocatore molto bravo. Vede tutto quello che succede in campo, prende sempre la decisione giusta e, soprattutto, è sempre nel posto giusto. L'anno scorso non ha giocato nel suo ruolo ideale. Per un giovane è sempre difficile venire a Barcellona: c'è un'altra lingua, un altro modo di vivere e di allenarsi, ma ora gli darò tutto l'aiuto che gli serve e lo farò giocare nel suo ruolo. Le sue qualità, comunque, non sono in dubbio".