Barcellona, Koeman su Dembele: "Conto su di lui. Non ha giocato perché Ansu sta facendo bene"

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa di Ousmane Dembélé, accostato nelle ultime ore al Manchester United: "Dembélé è qui e conto su di lui. Non ha giocato titolare perché Ansu ha dimostrato di essere un giocatore molto buono per questa squadra. È vero che nelle ultime settimane non era al meglio fisicamente, però oggi si è allenato bene e conto su di lui".