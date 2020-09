Barcellona, Koeman su Rafinha: "Se non vede possibilità d'impiego è meglio che vada via"

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa del mercato in uscita dei blaugrana, tra cui Rafinha: "Per i giocatori che non vedono molte possibilità è meglio andar via. Nel suo caso è già stato via, peraltro in prestito e non può andare in prestito un'altra volta. Abbiamo molti centrocampisti, era nella lista precedente e ora non è convocato. Sono scelte tecniche".