Barcellona, Koeman sul mercato: "Ci serve un numero 9. Il club è al lavoro per trovarlo"

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa del mercato dei blaugrana: "Dobbiamo valutare cosa manca nella rosa. Poi bisogna considerare i problemi economici. Non posso negare che ci sono due posizioni in cui abbiamo bisogno di intervenire. Ad esempio serve un numero 9 e il club sta lavorando per prenderlo, altrimenti lavoreremo con i giocatori a disposizione".