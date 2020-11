Barcellona, Koeman sul rinnovo di Guardiola al City: "Contento per lui. Messi? Resta"

Ronald Koeman commenta il rinnovo di Pep Guardiola al Manchester City. Che in un certo senso rende la sua posizione al Barcellona ben più salda: "Sono contento per lui. Ama stare al Manchester City e vuole continuare nel club. Mi compiaccio con lui: se è contento, io sono contento". Su Messi: "Ha ancora un anno di contratto e in mia opinione deve restare con noi, però non sono io la persona che deve convincerlo. Nessuno sa cosa succederà in futuro". Messi al City? "Non lo vedo fuori dal club. E non dirò altro".