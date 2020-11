Barcellona, Koeman: "Ter Stegen fenomenale, grazie a lui abbiamo evitato i gol"

Il Barcellona ha raccolto la terza vittoria su tre nel percorso di Champions League ma si è trovato inaspettatamente in difficoltà contro una Dinamo Kiev che fino all'ultimo ha inseguito il pareggio. Il tecnico Ronald Koeman ha analizzato i vari aspetti della gara ai microfoni di AS.com:

"Abbiamo iniziato bene la partita. Ci siamo portati subito sull'1-0 e potevamo fare il secondo, ma poi abbiamo perso il controllo della gara. Grazie a ter Stegen, che è stato fenomenale, abbiamo evitato i gol. Oggi la prestazione in fase di non possesso non è andata bene."

Quale è stato il problema?

"A volte non si riesce a pressare. E se pressi, concedi spazio. Se andiamo in pressione, dobbiamo farlo tutti. Abbiamo avuto dubbi. Non è stato un problema specifico, ma generale, in difesa siamo stati bravi. Ma oggi la Dinamo ha creato pericoli, dobbiamo parlare e migliorare il gioco senza palla."

Sul rientro di ter Stegen:

"Ha dimostrato di essere un ottimo portiere. Si sta allenando bene, abbiamo visto che è in forma."

De Jong può essere un'alternativa come difensore centrale?

"Lenglet ha avuto difficoltà fisiche. Inoltre ci aspettavamo che la partita si sarebbe giocata molto nel loro campo, anche se alla fine non è stato così. All'inizio ne abbiamo beneficiato, ma poi abbiamo riscontrato problemi."

Il bilancio è comunque positivo?

"Abbiamo vinto tre partite su tre in Champions League, è positivo, ma dobbiamo giocare meglio, migliorare il gioco senza palla. Oggi non siamo andati bene".