Barcellona, Koeman: "Toccato il fondo? Non stiamo così male, con la Juve grande gara"

Nonostante il 3-0 subito contro la Juventus in Champions League, il tecnico del Barcellona Ronald Koeman non crede che la sua squadra abbia toccato il fondo: "Questa squadra non ha continuità. Toccare il fondo vuol dire stare peggio di noi. Abbiamo fatto una grande partita in trasferta contro la Juventus e la stessa cosa è successa cosa al Camp Nou. Se miglioriamo i dettagli vinceremo le partite. Spogliatoio unito? Cerco di rispettare e sostenere i miei giocatori, ma siamo al livello del Barça e se ci sono errori dobbiamo dirlo. Non uccido nessun calciatore. E se dico qualcosa è perché ne ho parlato prima con lui. Che vogliamo un altro modulo non è vero, nessuno mi ha detto niente".