Barcellona, Koeman: "Vacanze extra per Messi per problemi alla caviglia. Tornerà dopo l'Eibar"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, ha commentato l'assenza di Lionel Messi in vista della partita contro l'Eibar: "Leo ha avuto un fastidio alla caviglia ed è per questo che non ha potuto allenarsi e non è in grado di giocare la partita di domani. Per questo motivo gli abbiamo concesso più giorni di ferie. In linea di principio, torna dopo la partita. Il nostro medico ci ha detto che una settimana senza allenamento gli basterà per stare bene ".