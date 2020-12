Barcellona, Koeman: "Vinto giocando bene, modulo dettato dalle esigenze della squadra"

Le dichiarazioni di Koeman dopo Valladolid-Barcellona 0-3.

L’allenatore del Barcellona Ronald Koeman ha parlato dopo il successo per 0-3 ottenuto dai blaugrana in trasferta contro il Valladolid. Queste sono state le sue dichiarazioni, riportate da Marca.com: “Abbiamo ottenuto questo risultato con un bel calcio e con occasioni per segnare. La squadra è stata concentrata sin dall'inizio. Nuovo modulo? Non so se lo confermerò in futuro, è stato dettato dalle esigenze della squadra. Giocando con due terzini offensivi e con tre centrocampisti, abbiamo più sicurezza nella gestione della palla. Si vede che Pedri e Messi parlano la stessa lingua calcistica: in campo si capiscono molto bene. Pjanic ha fatto una grande partita: aveva tanti palloni da gestire e lo ha fatto nel migliore dei modi”.