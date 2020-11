Barcellona, Koeman: "Vittoria importante. L'esultanza di Messi per Maradona emozionante"

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha commentato la vittoria casalinga ottenuta contro l'Osasuna: "Vittoria importante. Ci servivano i tre punti. Non passavamo un bel periodo nella Liga e ora da qui a fine anno dobbiamo provare a vincere tutte per provare a lottare per il titolo. Lenglet? Non sappiamo ancora nulla ma speriamo che il suo infortunio non sia grave. Messi? La sua esultanza in onore di Maradona è stato un grande gesto, emozionante. Griezmann? Oggi ha fatto un gran gol e un assist. Questo è il calciatore che vogliamo vedere".