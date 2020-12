Barcellona, l'Arsenal s'inserisce nella corsa a Garcia del City. Servono 20 milioni di euro

Arriva una nuova rivale per il Barcellona nella corsa ad Eric Garcia, talentoso difensore del Manchester City in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Si tratta, stando al Sun, dell’Arsenal di Mikel Arteta, ex collaboratore di Pep Guardiola ai Citizens ed estimatore dello spagnolo. Per la cessione del giocatore a gennaio il City chiede circa 20 milioni di euro.