Barcellona, l'assemblea delibera nuove elezioni a marzo 2021 e l'esonero Setien

Nuove elezioni in casa Barcellona. La sconfitta in Champions League, roboante per il risultato, ha generato un terremoto nel club catalano. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, l’assemblea di questa mattina ha deliberato che a marzo 2021 verrà scelto il nuovo presidente che succederà a Josep Maria Bartomeu, insediatosi nel 2015. Il consiglio inoltre ha deliberato l’esonero di Quique Setien con i blaugrana che sono a caccia di Ronald Koeman per la prossima stagione.