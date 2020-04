Barcellona, l'ex presidente Rosell: "Il primo giorno di carcere ci diedero preservativi e vaselina"

L'ex presidente del Barcellona, Sandro Rosell, ha parlato a Mundo Deportivo circa il suo periodo in carcere, 643 giorni, per accusa di riciclaggio di denaro e associazione a delinquere: "Ricordo che ci dierono quattro preservativi e quattro buste di vaselina... mi preoccupai un po'. Ogni giorno il nostro avvocato veniva a dirci che ci avevano negato la libertà condizionale nuovamente. Sempre per rischio di fuga, senza giustificazione apparente. Tredici volte...". E ancora: "In carcere o muori internamente come persona o ti fai più forte".