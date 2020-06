Barcellona, la cessione di Todibo all'Everton rischia di saltare per colpa di... Thiago Silva

Jean-Clair Todibo all'Everton rischia di saltare per colpa di... Thiago Silva. Come riporta oggi Sport, il difensore brasiliano sarebbe diventato infatti un obiettivo sensibile di mister Ancelotti, pronto a riportarlo ai suoi ordini in Premier League dopo averlo fatto consacrare in passato.

L'ex Milan, in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain, arriverebbe ai Toffees a parametro zero e starebbe raffreddando così l'interesse per il giovane centrale di proprietà del Barcellona, attualmente in prestito allo Schalke 04, ma già vicino negli ultimi giorni al trasferimento a titolo definitivo al club inglese.

Ricordiamo che Todibo, classe '99, è stato accostato anche a Roma, Inter e Juventus in Italia.