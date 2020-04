Barcellona, la denuncia di Font: "Ci si avvia alla bancarotta economica e morale"

Victor Font, candidato alla presidenza del Barcellona per il 2021, nonché leader di Sì al Futur, ha inviato una lettera aperta ai principali mezzi d'informazione per denunciare la mala gestione della società blaugrana operata dall'attuale numero uno Bartomeu: "Per molto tempo abbiamo avvertito i membri della società che il club si sta avviando alla tempesta perfetta. E i problemi non nascono adesso: abbiamo vissuto la condanna del club sul caso Neymar, le divergenze pubbliche tra dipendenti e giocatori, e l'udienza sul caso dei social media che sembra confermare lo scandalo. Se ci aggiungiamo una politica sportiva irregolare, la ripartizione del CdA e una significativa riduzione degli incassi a causa della pandemia, il risultato è il pericolo di una bancarotta economica e morale verso cui il club si sta muovendo. Game over".