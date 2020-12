Barcellona, la pausa natalizia restituisce Dembele: da domani in gruppo, con l'Eibar ci sarà

vedi letture

Il Barcellona domani tornerà ad allenarsi dopo la sosta natalizia e agli ordini di Ronald Koeman ci sarà nuovamente Ousmane Dembele. Out dallo scorso 5 dicembre per l’ennesimo problema muscolare della sua carriera, il tecnico olandese dei blaugrana ha già fatto sapere di volerlo convocare per la sfida contro l’Eibar in programma martedì 29 dicembre alle 19.15.