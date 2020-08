Barcellona, le mosse della società non piacciono ai tifosi: scatta l'hashtag 'BartomeuOut'

Non è un periodo facile per Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona. Le ultime notizie relative alle chiamate di Koeman nei confronti dei giocatori in esubero hanno portato alla ribellione del popolo blaugrana. Nelle ultime ore sono aumentati i messaggi di protesta accompagni dall'hashtag #BartomeuOut: l'esclusione dal progetto di alcuni pezzi da 90 ha infastidito molti tifosi catalani, che non hanno perso assolutamente tempo nel contestare l'operato dell'attuale numero uno azulgrana.