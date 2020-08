Barcellona, le tre priorità di Koeman sul mercato: Keane, Van de Beek e Depay

vedi letture

Iniziano ad emergere le priorità di mercato del nuovo Barcellona targato Ronald Koeman. Stando a quanto riportato da Ok Diario i catalani avrebbero messo in cima alle loro priorità Michael Keane dell'Everton per la difesa, Donny van de Beek dell'Ajax per il centrocampo e Memphis Depay dell'OL per l'attacco.