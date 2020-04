Barcellona, lo Schalke non ha le possibilità di riscattare Todibo. Spunta l'Everton

Jean-Clair Todibo potrebbe lasciare definitivamente il Barcellona. Il difensore francese a gennaio si è trasferito in prestito allo Schalke 04 e il suo profilo sembra ormai scartato definitivamente dal club catalano. Secondo quanto riportato da Sport lo Schalke 04 non sarà in grado per sopraggiunti problemi economici di riscattare il giocatore per 25 milioni. Spunta l'Everton di Carlo Ancelotti, che è pronto a spendere 20 milioni di euro, più 5 milioni di euro, in modo da arrivare a far recuperare al Barcellona la cifra investita.