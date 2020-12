Barcellona, lo spogliatoio contro il 4-2-3-1 di Koeman. Ma l'ex ct per ora non cambia idea

Prime frizioni tra la rosa del Barça e mister Ronald Koeman. Neanche il tanto atteso successore di Quique Setién sembra riuscito, almeno finora, a entrare nella testa e nel cuore dei blaugrana. Tanto che, come riporta oggi il quotidiano Sport, diversi giocatori avrebbero già sollevato delle perplessità sul modulo tattico adottato dall'olandese: il 4-2-3-1.

La premessa è doverosa: Koeman all'interno dello spogliatoio è molto apprezzato come persona, per il suo modo di comportarsi con la squadra in pubblico e in privato. Tuttavia, non si può dire lo stesso riguardo alla sua filosofia calcistica. "Il 4-2-3-1 penalizza il nostro equilibrio. Così non attacchiamo né difendiamo bene, torniamo al 4-3-3", è non a caso la lamentela più ricorrente. Una preferenza netta, ribadita all'ex ct anche dopo il ko di ieri con la Juve, che però per ora non ha convinto l'allenatore a rinnegare il suo credo.