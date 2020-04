Barcellona, lo svedese Isak è l'alternativa per l'attacco se sfuma Lautaro Martinez

Alexander Isak è il piano B del Barcellona se salta Lautaro Martinez. L'attaccante svedese si sta mettendo in mostra con la maglia della Real Sociedad ed è considerato uno dei più interesanti talenti internazionali, tanto da essere stato paragonato anche a Zlatan Ibrahimovic. 20 anni, alla sua prima esperienza in Spagna ha realizzato 14 reti in 34 partite, contando tutte le competizioni. Su Isak c'è l'opzione di recompra del Borussia Dortmund per 30 milioni.