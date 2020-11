Barcellona, Messi appannato: un solo gol su punizione negli ultimi 48 tentativi

vedi letture

Il momento complicato del Barcellona si riflette anche nell’annata che sta vivendo Lionel Messi, protagonista in estate di una telenovela di mercato che non ha poi trovato una conclusione, con l’attaccante rimasto in Catalogna seppur controvoglia. Messi ha infatti realizzato solo un gol su punizione negli ultimi 48 tentativi con la maglia dei blaugrana in tutte le competizioni. L’ultimo gol da piazzato risale alla sfida contro l’Osasuna lo scorso luglio.