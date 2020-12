Barcellona, Messi eguaglia Pelé. E O Rey si congratula: "Storie come la nostra sono rare"

Lionel Messi come Pelé, oggi è realtà. L’attaccante del Barcellona, a dispetto del momento negativo della sua squadra, ha realizzato oggi il gol numero 643 in tutte le competizioni con la maglia del club blaugrana. Lo stesso numero realizzato dalla leggenda brasiliana in tutto il periodo trascorso al Santos. E immediati sono stati i complimenti di Pelé, che tra i suoi social ha applaudito così la Pulce: “Quando il tuo cuore è colmo d’amore è difficile cambiare la propria strada. Come te, so cosa vuol dire amare la stessa maglia tutti i giorni. Come te, so che non c’è nulla di meglio che giocare nel luogo che sentiamo come casa nostra. Congratulazioni per il tuo record storico, ma soprattutto complimenti per il tuo percorso con il Barcellona. Storie come la nostra saranno sempre più rare nel calcio. Ti ammiro molto”, ha concluso O Rey taggando proprio Leo.