Barcellona, Messi: "Fisicamente sto bene. Quarantena dura, ma moglie e figli mi hanno aiutato"

Di seguito alcune dichiarazioni di Leo Messi a Sport circa lo stop del campionato: "Fisicamente sto bene. Mi sono allenato a casa in questi giorni e credo che mi sia servito per mantenermi in forma. La quarantena è stata dura, però ho potuto godermi alcuni momenti come stare con i bambini e Antonela".