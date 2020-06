Barcellona-Messi, in arrivo rinnovo fino al 2022. Ma l'aumento dell'ingaggio non è certo

vedi letture

In apertura delle sue pagine sportive, la Repubblica dedica spazio al futuro di Leo Messi e al prossimo rinnovo col Barcellona. Come noto la Pulce ha deciso di non sfruttare la clausola che gli permetterebbe di liberarsi a zero e nei prossimi giorni, probabilmente il 15 giugno, arriverà a Barcellona il padre Jorge per trattare col presidente Bartomeu il prolungamento. L’attuale accordo di Messi col Barça scade nel 2021, l’idea è quella di arrivare al 2022 in modo da certificare un quasi matrimonio a vita. Quel che non è certo, però, è il consueto ritocco dell’ingaggio: Messi infatti ha uno stipendio extralarge, al netto guadagna circa 46 milioni di euro all’anno. Nel corso della sua carriera ha sempre ricevuto ritocchi verso l’alto, ma secondo il quotidiano questa volta non è scontato vista la crisi che sta accompagnando la società catalana. A causa della pandemia, il fatturato rispetto ad un anno fa è passato da 841 milioni di euro a circa 700. Per questo, il ritocco verso l’alto dell’ingaggio non è affatto scontato.