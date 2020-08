Barcellona-Messi, l'apertura de L'Esportiu: "Al salvataggio"

Di seguito l'apertura odierna de L'Esportiu, quotidiano in lingua catalana che segue da vicino le vicende del Barcellona: "LaLiga sostiene il Barça e dice che non concederà lo svincolo di Leo Messi se l'argentino non pagherà in anticipo l'importo della sua clausola risolutiva, che è di 700 milioni di euro".