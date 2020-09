Barcellona, Messi non si presenterà alla Ciutat Esportiva prima di lunedì

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Lionel Messi non si presenterà alla Ciutat Esportiva per effettuare il tampone, prima di incominciare la stagione 2020-21 alle dipendenze di Ronald Koeman. L'asso argentino era atteso per oggi, ma fonti del club hanno riferito al quotidiano catalano che il giocatore oggi non sarà presente. Confermata la sua presenza lunedì, mentre domani il tecnico darà giorno libero.