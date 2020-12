Barcellona, Messi: "Orribile giocare senza tifosi. Le partite sono tutte uguali e più noiose"

vedi letture

Nell'intervista concessa a La Sexta, Leo Messi ha parlato anche del calcio senza tifosi: "E' prribile, è molto brutta la strana sensazione di entrare in uno stadio così grande e non trovare nessuno, tutto molto freddo. La verità è che è brutto e la sensazione è molto brutta, e suppongo che vedere un calcio così debba essere strano, noioso e diverso. Penso che sia per questo che si vedono anche risultati strani, tutto lo rende più uguale. Non è lo stesso venire al Camp Nou e sentire lo stadio esplodere quando entra la squadra e sentire invece che non c'è nessuno, la sensazione è diversa e si gioca lo stesso. Le partite sono più uguali e più brutte".