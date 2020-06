Barcellona, Messi questa mattina non s'è allenato. A rischio la sua presenza col Maiorca

Il campione argentino Leo Messi non s'è allenato questo venerdì alimentando le indiscrezioni - al momento non confermate dal Barcellona - di un calciatore alle prese con una micro-lesione all'adduttore della gamba destra.

Il calciatore argentino anche questa mattina non s'è allenato col resto della squadra e adesso, anche se dal club trapela assoluta tranquillità, la sua presenza in campo per la sfida contro il Maiorca prevista per sabato 13 è a rischio.

Qualora la micro-frattura dovesse essere confermata, lo stop sarebbe comunque non superiore ai 10 giorni.