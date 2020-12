Barcellona, Messi riceve il settimo Trofeo Pichichi: è il record della Liga

vedi letture

Lionel Messi oggi ha ricevuto il suo settimo "Trofeo Pichichi" in carriera, premio che viene assegnato da Marca per il capocannoniere della Liga spagnola. Nella stagione 2019-2020 l'attaccante argentino ha segnato 25 gol in campionato e con questo premio, ha superato definitivamente Telmo Zarra che a cavallo degli anni '40 e '50 aveva vinto il trofeo per sei volte.