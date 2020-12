Barcellona, Messi salterà la sfida con l'Eibar: vacanze concordate con Koeman

Il Barcellona dovrà fare a meno di Lionel Messi per la sfida di martedì contro l'Eibar. Il fantasista argentino, come riportato dal Mundo Deportivo, tornerà ad allenarsi dopo la partita di campionato: la scelta è stata presa insieme al tecnico dei catalani Koeman per poter rientrare con calma dall'Argentina. Per la sfida di campionato l'allenatore dei blaugrana dovrà fare a meno anche degli infortunati Piqué, Ansu Fati e Sergi Roberto.