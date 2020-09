Barcellona, mozione di sfiducia contro Bartomeu: 48 ore per raccogliere le firme necessarie

Ancora 48 ore per trovare le firme necessarie per porre fine anticipata alla presidenza di Josep Maria Bartomeu al Barcellona. La piattaforma Mes que una Mocio ha annunciato di aver raccolto 12.700 firme e che sono necessarie altre 3.820 firme per arrivare all'obiettivo. Intervenuto a Esport3 uno dei portavoce dell'organizzazione, Marc Duch, ha dichiarato: "Fino al 17 non sapremo se avremo le firme necessarie, ma stiamo andando bene. Gi ultimi giorni sono sempre molto intensi".