Barcellona, Mustafi il nome caldo per la difesa: l'agente è al Camp Nou per incontrare il club

Il Barcellona è alla ricerca di un centrale di difesa e Shkodran Mustafi è il nome più caldo del momento. Il suo agente, come testimonia uno scatto pubblicato sulle Instagram Stories, è volato in Catalogna, al Camp Nou, per trattare con i blaugrana. L'ex Sampdoria sarà libero tra sei mesi, in quanto in scadenza di contratto con l'Arsenal, e l'ipotesi catalana lo stuzzica e non poco. Secondo SPOX, non sarebbe da escludere l'ipotesi che il difensore firmi un pre-contratto adesso per trasferirsi in Spagna l'estate prossima.