Barcellona-Napoli, il discorso di Messi al 45': "Se giochiamo tranquilli ne facciamo otto"

"Adesso dobbiamo andar fuori forti. Non facciamo gli str***i adesso eh, abbiamo due gol di vantaggio. Giochiamo tranquilli più che mai che gliene facciamo otto", sono queste le parole di Lionel Messi ai propri compagni per evitare tracolli durante l'intervallo: la Pulce, stando alle parole riportate da AS, ha dato una scossa ai propri compagni per evitare tracolli come quelli contro la Roma e contro il Liverpool.