Barcellona, nessuna intenzione di cedere Dembelé in estate: il francese avrà un'altra chance

Il Barcellona non ha alcuna intenzione di cedere Ousmane Dembele durante la prossima estate. Come riporta Sport, in casa blaugrana ci sarebbe infatti la convinzione di poter rilanciare l'esterno offensivo ex Borussia Dortmund, con la consapevolezza di avere tra le proprie fila un talento che ancora non è riuscito a tirare fuori tutto il suo grandissimo potenziale. Dembelé sarà lasciato dunque "libero" di recuperare con calma dal suo infortunio per poi ricevere una nuova (probabilmente l'ultima) chance nella squadra di Setién.