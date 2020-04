Barcellona, Neymar a tutti i costi: Dembele, Umtiti e Todibo le possibili contropartite

Il Barcellona non molla la presa per Neymar. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Mundo Deportivo, il club catalano vorrebbe riportare in blaugrana la stella brasiliana e sarebbe disposto a cedere tre elementi come contropartite. Si tratterebbe di Ousmane Dembele, Samuel Umtiti e Jean-Clair Todibo.