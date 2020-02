vedi letture

Barcellona, niente di grave per Piqué. Il difensore a disposizione per il Clasico

Nonostante il problema alla caviglia accusato sul finire del match di ieri contro il Napoli Gerard Piqué è ancora in corsa per prendere parte al Clasico di Spagna contro il Real Madrid in programma domenica sera. Stando a quanto riportato da Marca, infatti, il difensore ha rimediato una distorsione alla caviglia per la quale la società catalana non ha pubblicato alcun tipo di report medico vista la lieve entità del problema.