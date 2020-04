Barcellona, nuova priorità per la difesa: si tratta col Siviglia per Diego Carlos

Sarebbe Diego Carlos (27) il primo nome sulla lista dei desideri del Barcellona per quel che concerne i rinforzi che dovranno arrivare per la difesa. A riportarlo è Sport, che racconta come il centrale del Siviglia, scoperto da Monchi, sia una priorità in un reparto che va per forza di cose rinforzato, già da un anno a questa parte. La sua clausola da 75 milioni è considerata alta dal Barça, che comunque proverà a trattare per abbassare il prezzo.