Barcellona, nuove pretendenti per Coutinho: piace anche a Newcastle ed Everton

vedi letture

Spuntano due nuove pretendenti per Philippe Coutinho, giocatore di proprietà del Barcellona ma in prestito al Bayern Monaco, che però probabilmente non sborserà i 120 milioni pattuiti per il riscatto, vista anche l’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, in Inghilterra ci sono diversi club interessati, visto che il brasiliano ex Inter ha mostrato proprio in Premier League il suo rendimento migliore. Oltre a Chelsea e Tottenham, adesso sulle sue tracce ci sono anche Newcastle ed Everton.