Barcellona, obiettivo Kante. Coutinho può essere la chiave per convincere il Chelsea

Il Barcellona è in cerca di rinforzi in vista della prossima finestra di mercato. E non solo in attacco: oltre a Neymar e Lautaro Martinez, infatti, i catalani vorrebbero acquistare anche un centrocampista di spessore, anche perché Vidal e Rakitic sono sul piede di partenza. Tanguy Ndombele sembrava un nome forte, ma il Totenham non ha alcuna intenzione di privarsi di un investimento operato appena un anno fa. Secondo Mundo Deportivo, il colpo potrebbe essere N'Golo Kanté, 29enne centrocampista del Chelsea. Sul francese è forte il pressing del Real Madrid, ma il Barça potrebbe giocare la carta Coutinho per convincere i Blues.